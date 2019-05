ZTE, lancia il primo smartphone 5G in Cina

(Teleborsa) -, la big cinese delle telecomunicazioni,lo ZTE AXON 10 Pro 5G, unoche sarà presto disponibile anche inLa società, durante l'evento di lancio, ha presentato lo smartphone di punta 5G in diretta con la rete 5G, fornendo un'esperienza mobile connessa esponenzialmente migliorata e mostrando i vantaggi di bassa latenza, alta velocità di trasmissione e scambio di dati veloce. Lo smartphone di punta 5G ha raggiunto lasotto labasata sulla tecnologia EN-DC in aprile. Inoltre, ha raggiunto la velocità di download disotto la rete 5GZTE, pioniere nel settore dell'alta velocità di navigazione in rete,è diventato a fine marzo ilcon i vettori in Cina., CEO di ZTE mobile devices, ha commentato il primato raggiunto, affermando che la "compagnia è sempre attiva nel promuovere e accelerare il processo di commercializzazione end-to-end 5G"."Abbiamo presentato, tra cui migliaia di brevetti 5G relativi ai terminali. ZTE sta mantenendo aperto lo sviluppo dell'ecosistema 5G grazie alla cooperazione con i principali vettori mondiali e partner della catena industriale per far accadere il 5G nel prossimo futuro".