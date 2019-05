Azimut, l'utile del primo trimestre vola a 91 milioni (+244%)

(Teleborsa) - Azimut chiude i primi tre mesi del 2019 conpari a 247 milioni (+36%) ed unconsolidato di 91 milioni (+244%), secondo miglior utile netto trimestrale nella storia del Gruppo.A fine aprile laammonta a 1,8 miliardi (+83% rispetto ai primi quattro mesi del 2018).Laconsolidata a fine marzo 2019 risultava positiva per circa 68,3 milioni, in miglioramento rispetto ai -31,1 milioni di fine dicembre 2018.- ha commentato il-. La raccolta nei primi quattro mesi è stata molto positiva con ingressi per quasi 1,8 miliardi di euro, oltre l'80% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 e in controtendenza rispetto all'andamento negativo del settore nel suo insieme. Un risultato reso possibile grazie a una performance media ponderata netta per i nostri clienti del +6,3%, superiore di oltre 120 punti base rispetto all'industria del risparmio gestito in Italia".