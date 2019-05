Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, sull'acuirsi delle tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,118. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 61,56 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +274 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,68%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,90%, discesa per, che cede lo 0,63%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilperde l'1,11%, continuando la seduta a 22.953 punti. Negativo il(-0,88%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,06% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,35%),(-1,85%) e(-1,52%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 6,19% all'indomani della trimestrale Vola, con una marcata risalita del 2,09%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,93%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,74%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,60% dopo la flessione dell'utile nel 1° trimestre Scivola, con un netto svantaggio del 2,91%.Crolla, con una flessione del 2,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,84%),(+1,61%),(+1,55%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,22%.