Sell-off sui mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Finale in rosso per le principali borse europee penalizzate daie appesantiti dall'andamento negativo di Wall Street.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,119. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,35% e continua a trattare a 61,28 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +271 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,66%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,69%. Soffre, con una perdita dello 0,87%. Lettera su, che registra un importante calo dell'1,93%., con ilche lascia sul terreno l'1,82%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo di 401,3 milioni di euro, rispetto ai 2,71 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,7 miliardi di azioni, rispetto ai 0,8 miliardi precedenti.Tra i 220 titoli trattati, 28 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 177 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.. Nel listino, i settori(-4,57%),(-2,96%) e(-2,82%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,71%),(+2,42%),(+1,53%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,16%. Affonda, con un ribasso del 5,93%.Crolla, con una flessione del 5,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,52%.di Milano,(+3,77%),(+1,42%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,39%.In caduta libera, che affonda del 3,40%.