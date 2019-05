Terna, crescono utili e ricavi nel 1° trimestre

Terna

(Teleborsa) - Risultati positivi pernei primi tre mesi del 2019., registrano un aumento di 13,9 milioni di euro (+2,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2018.L'(Margine Operativo Lordo) del periodo, in crescita di 10,9 milioni di euro (+2,7%) rispetto ai 409,3 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2018.L'(Risultato Operativo), a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 140,4 milioni di euro,, rispetto ai 276,8 milioni di euro dei primi 3 mesi del 2018 (+1,1%)., sostanzialmente in linea rispetto al valore al 31 dicembre 2018 (7.899,4 milioni di euro)."Sono molto soddisfatto dei positivi risultati del primo trimestre dell'anno che confermano il virtuoso percorso di crescita già delineato nel Piano Strategico 2019-2023 - ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna - . La forte accelerazione impressa agli investimenti pone ancora una volta Terna al centro del processo di transizione energetica verso la completa decarbonizzazione e la piena integrazione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Attraverso questi investimenti prosegue, inoltre, il forte impegno di Terna nell'innovazione anche attraverso l'apertura di Innovation Hub sul territorio per favorire lo sviluppo di una rete sempre più sicura, resiliente e sostenibile".