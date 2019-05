Gruppo FS, il Piano mette in campo 58 miliardi nei prossimi 5 anni

Un Piano da 58 miliardi di investimenti, in gran parte per le infrastrutture, ma anche per le tecnologie e l'innovazione ed il miglioramento della qualità del servizio. E' questa in estrema sintesi la portata del Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, presentato oggi a Roma presso la sede storica di Villa Patrizi alla presenza dei vertici del gruppo, l'Ad di FS Italiane Gianfranco Battisti ed il Presidente Gianluigi Castelli, del Premier Giuseppe Conte e dei Ministri Giovanni Tria e Danilo Toninelli.



"FS è stata, è e sarà una colonna portante dello sviluppo industriale del paese", ha dichiarato il Presidente di FS Gianluigi Castelli, aprendo la presentazione del piano industriale, spiegando che va nella direzione di "orientare tutte le risorse verso la soddisfazione dei clienti ed il potenziamento".



(Teleborsa) -L'Adha sottolineato che il Pianoe va nella direzione di assicurare "uno sviluppo sostenibile e duraturo per l'Italia".Il Piano industriale finalizzato acollettiva in italia fa perno sufondamentali: le, non solo i viaggiatori e le loro esigenze ma anche i dipendenti del gruppo, lache passa anche attraverso la personalizzazione dell'offerta, lamediante una crescita stimata di 90 milioni di passeggeri in più, che comporterà, secondo le stime di FS,Il Gruppo stima che la realizzazione del piano possa creare unall'anno, conn cinque anni ed unI ricavi del Gruppo FS Italiane raggiungeranno nel 2023 i 16,9 miliardi, l'Ebitda 3,3 miliardi e l'utile netto arriverà a 800 milioni.Il Piano prevede complessivamente nell'arco delle quinquenniodi euro di investimenti: 42 miliardi per, 12 miliardi per, 2 miliardi per la, 2 miliardi per le. Un impegno record, il valore non è mai stato così alto, che conferma ilqualecon punte fino a(+75% rispetto ai 7,5 miliardi del 2018)."Siamo il primo grande gruppo per investimenti in Italia", ha affermato l'Ad Gianfranco Battisti. Uno sforzo finanziatoGli investimenti del Piano industriale sono dedicati principalmente alle infrastrutture con 42 miliardi di euro: 28 per le; 14 per le; 12 miliardi (di cui l'88% con risorse di Gruppo) per; 2 miliardi per le; 2 miliardi per i servizi di. In totale oltre 6 miliardi di euro per tecnologie e digitalizzazione, per FS "vero driver del Piano industriale".Nell'arco del Piano vengono. Di questi il focus sui progetti stradali riguarda l'A2, lae l'A19. Prevista, poi, l'accelerazione diin tutta Italia e le opere strategiche volte all'avanzamento dei progetti ferroviari quali Terzo Valico, Brennero, Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina.Una parte consistente dei nuovi mezzi, in totale oltre 2000, sarà dedicata al. Vi saranno, poi, 14 nuovi Frecciarossa 1000 per consolidare i collegamenti ad alta velocità. Il Piano prevede 5,3 miliardi di euro pere migliorare la mobilità in ambito urbano conpari a 1,9 miliardi di euro.Graziealla crescita in Europa e fuori dall'Europa, con l'esportazione del know how, èal 2023.- Oltre ai nuovi mezzi in arrivo per il trasporto regionale e per quello locale (treni e bus), il Piano punta ad un generalee della soddisfazione, attraversoi,, che vedrà l'aggiunta dinell'arco del piano. Al servizio di customer care regionale, primo in Europa, saranno aggiunti una serie di altri servizi (digitali, call center gratuito e molto altro). In questa direzione un altro pilatro è la- l'Ad Battisti ha ricordato che da gennaio ad oggi la puntualità dei treni è migliorata di 17 punti percentuali . cui il piano dedica 5,5 miliardi di euro di investimenti.- Fra i capisaldi del piano anche la- dal biglietto unico alla distribuzione multicanale - che consentirà di intercettale venti milioni di turisti stranieri in arrivo nel nostro Paese.