Sinpref, Giannelli: "Prefetti essenziali per la sicurezza collettiva"

(Teleborsa) - Due italiani su tre considerano centrale il ruolo di coordinamento svolto sul territorio dai Prefetti per la gestione di tutte situazioni di crisi a livello locale, con particolare riguardo a quelle concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica. È quanto emerge da un, Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi, all'istituto SWG."Un'esigenza, quella della sicurezza, che emerge chiaramente dalle risposte dei cittadini che continuano a vedere nella garanzia del rispetto delle regole e nella tutela della sicurezza collettiva la principale missione del rappresentante dello Stato sul territorio" ha sottolineatoI risultati dello studio sono stati presentati da Giannelli in occasione delche si è svolto ieri, a Roma, alla presenza die di alcuni illustri esponenti della magistratura inquirente e contabile.e, se si circoscrive la valutazione alle attività di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, il valore raggiunge i tre quarti degli intervistati.Tra le priorità che secondo gli italiani dovrebbero essere affrontate da parte delle Prefetture vi sono la"Dal sondaggio – ha concluso Giannelli – emerge quindi chiaramente ilche, secondo i più, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate nei settori strategici, quali la mediazione sociale; la sicurezza urbana; il supporto agli enti locali; la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata; le misure di prevenzione antimafia, in luogo delle numerose quanto gravose attività di gestione amministrativa che non sono, di certo, tra quelle che colpiscono l'attenzione dell'opinione pubblica".