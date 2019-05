Maltempo, allerta meteo in Emilia: esonda il fiume Savio

(Teleborsa) - Continua l'in particolare indove la situazione è particolarmente delicata, specie nella zona di Forlì-Cesena, che in mattinata ha visto l', con i Vigili del Fuoco al lavoro da ore nelle zone colpite.nei giorni scorsi;per la piena dei fiumi da oggi e per domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l'allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli.Situazione critica anche nel Modenese per la piena dei fiumi Secchia e Panaro: i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle zone esondate fin dalle prime ore del giorno. Disposta la chiusura delle scuole e di diversi ponti, la popolazione è stata invitata a portarsi ai piani alti.- Dalle 7:50 è stataper il maltempo. La misura, fa sapere FS, è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall'acqua.. Tecnici di Rfi sono al lavoro per monitoraggio.Alle 12:30, fa sapere FS, è ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Faenza e Cesena per le avverse condizioni meteo. Prosegue la riprogrammazione dell'offerta commerciale con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Rimini - Ravenna – Faenza/Castelbolognese con ritardi fino a 120 minuti; prosegue anche il servizio sostitutivo con autobus fra Cesena – Forlì – Faenza.Il maltempo ha portato"alle coltivazioni arboree in campo e alle strutture (capannoni, serre, tunnel)", mentre. "raffiche violente di vento hanno causato cadute di alberi e allettamento delle colture già alte in campo". Sono le primeche sta facendo una prima ricognizione, ancora parziale. "I tecnici di Confagricoltura sono all’opera su tutto il territorio e già contano danni per vari milioni di euro", fa sapere l'associazione.A provocare più danni è stata lache in alcuni casi ha messo in ginocchio il settore: nel Monferrato sono state distrutte le coltivazioni negli orti, nelle vigne e nei campi, in alcune situazioni anche fino al 70%, ingenti i danni anche nell'agro pontino e in Puglia."La stima dei danni è in corso, ma in alcuni casi è difficile, se non impossibile, pensare a un recupero - afferma, presidente Confagricoltura Piemonte - Certo è che dobbiamo fare i conti con i"Tutta l’ortofrutta, ma anche le produzioni di uva, sia da vino che da tavola, sono state danneggiate in modo gravissimo - spiega il presidente di Confagricoltura Puglia,- E a nulla sono servite coperture e tendoni.".