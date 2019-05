Web tax non parte: rischio mini-buco per le casse dello Stato da 150 milioni nel 2019

(Teleborsa) - Doveva arrivare entro il 30 aprile ma non ha visto ancora la luce.che diventano oltre mezzo miliardo (600 milioni era cifrata in manovra) a regime a partire dal prossimo anno.L'Italia tenta di introdurre la web tax dal 2013 ma sembra che anche il tentativo giallo-verde, per il momento, sia fallito.per fissare i servizi effettivamente assoggettati alla nuova imposta ma a rallentarlo è subentrato anche ilA livello europeoche, per giungere a una proposta condivisa e fare pagare le tasse ai colossi del web là dove generano fatturati e utile, si è data come deadline il 2020.In Italia, in seguito alle modifiche introdotte lo scorso autunno, la norma sulle transazioni digitali prevede, sulla falsariga della web tax francese e spagnola, un'dalla pubblicità mirata online alla fornitura di beni e servizi venduti su piattaforme web, fino alla trasmissione di dati raccolti sempre attraverso interfaccia digitali.