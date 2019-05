(Teleborsa) - Il Tesoro ha raccolto 2,75 miliardi di euro di, 2,50 miliardi die 1,5 miliardi di, per un totale di 6,75 miliardi di euro.I rendimenti sono risultati tutti in aumento e pari all'1,24% per il BTP a 3 anni, al 2,23% per il BTP a 7 anni e al 3,65% per i titoli trentennali.Per tutte le emissioni, il regolamento è fissato per il 16 maggio.