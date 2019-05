ePrice, riduce perdite nel primo trimestre

ePrice

(Teleborsa) -,la holding italiana attiva nel settore dell'e-commerce chiude il primo trimestre con unaIl primo valore in miglioramento ò quello dellche si è posizionato ad uncontraendo il rosso di 2,8 milioni evidenziato nel primo trimestre dell'anno precedente.Anche ilmostra una evoluzione positiva alrispetto ai 16,2% del 2018 grazie anche ad una minore incidenza legata ai costi del personale (-12%), al marketing (-40%) e dei prodotti resi e danneggiati (-20%).In un contesto di mercato più debole delle attese segnato da una forte pressione promozionale, iottenuti in questi primi tre mesi dell'anno, arisultano invece in calo se confrontati con i 39 milioni del periodo di comparazione, così come lo è stato ilin flessione dai 55 milioni del primo trimestre 2018., in negativo per 12 milioni nel primo trimestre dell'anno precedente, si palesa nel 2019 aInfine il, in evoluzione positiva del 40% rispetto a Euro -4,8 milioni al 31 marzo 2018, si mostra con un, e laal netto degli effetti dell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS16, a