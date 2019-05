Fabio Fazio, lite tra i vertici Rai

(Teleborsa) -. Non è infatti piaciuta ai vertici della tv pubblica la decisione della direttrice di Rai Uno,, di chiudere in anticipo la trasmissione "Che tempo che fa", in onda il lunedì sera.A essere particolarmente contrario è stato l'che già aveva avuto un confronto duro con il presidente Rai. Secondo fonti di stampa, Salini avrebbe chiesto una "relazione urgente" a De Sanctis e al responsabile dei palinsesti, entrambi in quota sovranista, per poi convocare una riunione dove sarebbe esploso il suo dissenso.La direttrice di Rai1 sarebbe infatti rimasta ferma sulla decisione di cancellare la trasmissione di Fazio per far spazio agli speciali di "Porta a Porta" condotti da Bruno Vespa in vista delle elezioni europee.Fazio era stato di recente accusato dal vicepremier e leader della Legadi "fare propaganda per la sinistra", oltre ad essere accusato di percepire uno stipendio troppo alto.