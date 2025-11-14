EEMS Italia, Fabio Del Corno entra nel Comitato Indipendente

EEMS Italia

(Teleborsa) -, già, società italiana che opera nei servizi per l’energia e la telefonia, informa che il Consiglio di amministrazione ha preso atto che,, amministratore indipendente e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione,con efficacia immediata, da membro del CoCoGe e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, "a causa del venir meno del requisito dell’indipendenza conseguente alla volontà condivisa di assumere un ruolo operativo all’interno del Consiglio di Amministrazione".Nel corso della seduta, si legge in una nota, il presidente del Consiglio di amministrazione ha proposto di nominare, in sostituzione di Erika Mazzitelli, l’amministratore Fabio Del Corno all’interno dei richiamati Comitati.