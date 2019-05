IMMSI chiude in trimestre in forte crescita grazie a Piaggio

IMMSI

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il 1° trimestre con un, in crescita di 6 volte (+474,3%) rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2018.consolidati al 31 marzo 2019 ammontano a 362,7 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto a 332,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2018. A cambi costanti i ricavi consolidati sono incrementati del 8,2%. L’consolidato ammonta a 51milioni di euro, in crescita del 12,2%, mentre l’sale del 31,1% a 21,1 milioni di euro.Molto bene il settore industriale, dove la, con un deciso incremento del risultato operativo (+42,6%) e dell’utile netto che è quasi raddoppiato a 7,8 milioni di euro.L’del Gruppo Immsi al 31 marzo 2019, escludendo gli effetti negativi (pari a 22,8 milioni di euro) derivanti dall’adozione del principio contabile IFRS 16, risulta pari a 882,3 milioni di euro, in miglioramento per 44,3 milioni di euro rispetto a926,6 milioni di euro al 31 marzo 2018.