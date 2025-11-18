Klarna in calo dopo l’IPO, mercato scettico nonostante ricavi migliori delle stime

(Teleborsa) - Scende sul mercato Klarna
che soffre con un calo del 6,11%, nonostante abbia annunciato ricavi sopra le attese, nel primo trimestre
, da società quotata, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sulla redditività futura.
Secondo gli addetti ai lavori, la guidance è rimasta cauta, alimentando dubbi sulla capacità di accelerare la crescita.
"Il terzo trimestre è stato il nostro trimestre più forte di sempre, a dimostrazione del fatto che il nostro modello basato sull'intelligenza artificiale funziona su larga scala, con un fatturato negli Stati Uniti in crescita del 51% e un GMV del 43% - ha detto Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore - La carta Klarna ha avuto un successo notevole, con quattro milioni di iscrizioni in quattro mesi, e Fair Financing continua a guadagnare quote di mercato. Sebbene le tempistiche contabili creino un ritardo nella redditività a breve termine, prevediamo che il margine di transazione aumenterà di oltre 100 milioni di dollari nel quarto trimestre, grazie all'accumulo dei ricavi".
Lo scenario su base settimanale di Klarna
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Klarna
evidenzia un declino dei corsi verso area 31,47 USD con prima area di resistenza vista a 33,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,19.