Marr, trimestrale con utili e ricavi in calo

(Teleborsa) - Approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 per il Gruppo. La società ha realizzato un, con un effetto dovuto all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 pari a -0,2 milioni di euro. Questo valore risulta in calo rispetto a quello raggiunto nel primo trimestre 2018, periodo nel quale si era stato a 7,4 milioni di euro.Anchenei primi tre mesi dell'anno in corso hanno subito, a, una flessione rispetto ai 336,5 pubblicati sulla trimestrale di paragone che beneficiava degli effetti positivi delle festività pasquali, in calendario prima della chiusura del resoconto.dopo l'applicazione dell'IFRS 16, si sono attestati rispettivamente acomportando per il primo una variazione di 2,2 milioni di euro in positivo e, per il secondo, di un incremento di 0,1 milioni. Nel primo trimestre 2018 invece EBITDA ed EBIT, che non scontavano gli effetti del principio contabile, erano stati pari a 16,4 e 11,8 milioni di euro.si manifesta adi euro in aumento sui 311,7 milioni precedenti.Infine, a 31 marzo 2019 il capitale circolante netto commerciale è stato pari a 252,8 milioni di euro (250 milioni alla fine del primo trimestre 2018) e l'I, che risente anch'esso dell'IFRS 16 di un maggior debito per 57,5 milioni, si è attestato, in aumento rispetto ai pregressi 186,7 milioni del 31 marzo 2018, che non ne scontavano gli effetti.Lesoffrono dopo la pubblicazione del documento e