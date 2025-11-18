MARR, Intesa alza TP: normalizzazione ricavi in corso, margine posticipato al 2026

Intesa Sanpaolo

MARR

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 68%.Gli analisti scrivono che, sebbene i ricavi abbiano superato il mercato, l'EBITDA dei primi nove mesi del 2025 è stato influenzato dal margine lordo, dai costi di sovrapposizione e dall'internalizzazione delle attività di handling. Questi, con il fatturato sostenuto da azioni commerciali, tra cui una maggiore attenzione a un'offerta segmentata, un aumento dei segmenti freschi e deperibili e una migliore copertura dei clienti di catene e gruppi."Confermiamo il nostro rating Buy, poiché riteniamo che sia in corso la normalizzazione verso una crescita dei ricavi low single-digit e un'espansione dei margini, supportando la nostra", si legge nella ricerca.