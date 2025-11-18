Milano 15:43
42.879 -2,03%
Nasdaq 15:43
24.580 -0,89%
Dow Jones 15:43
46.234 -0,77%
Londra 15:43
9.554 -1,26%
Francoforte 15:43
23.219 -1,58%

MARR, Intesa alza TP: normalizzazione ricavi in corso, margine posticipato al 2026
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 14,4 euro per azione (dai precedenti 14,3 euro) il target price su MARR, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 68%.

Gli analisti scrivono che, sebbene i ricavi abbiano superato il mercato, l'EBITDA dei primi nove mesi del 2025 è stato influenzato dal margine lordo, dai costi di sovrapposizione e dall'internalizzazione delle attività di handling. Questi costi non ricorrenti dovrebbero essere riassorbiti nell'esercizio 2026, con il fatturato sostenuto da azioni commerciali, tra cui una maggiore attenzione a un'offerta segmentata, un aumento dei segmenti freschi e deperibili e una migliore copertura dei clienti di catene e gruppi.

"Confermiamo il nostro rating Buy, poiché riteniamo che sia in corso la normalizzazione verso una crescita dei ricavi low single-digit e un'espansione dei margini, supportando la nostra previsione di rendimento FCF a due cifre nell'esercizio 2026", si legge nella ricerca.
