Piazza Affari: si concentrano le vendite su MARR

(Teleborsa) - Sottotono la società alimentare
, che passa di mano con un calo del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di MARR
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del distributore di alimenti
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,91. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)