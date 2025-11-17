Milano 14:22
Piazza Affari: si concentrano le vendite su MARR

(Teleborsa) - Sottotono la società alimentare, che passa di mano con un calo del 2,12%.

Lo scenario su base settimanale di MARR rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico del distributore di alimenti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,91. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,54.

