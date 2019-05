Saes Getters, nel trimestre fatturato +14,7%

Saes Getters

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2019 il Gruppoha realizzato un fatturato netto consolidato pari a 43,1 milioni di euro, in crescita del 14,7% rispetto al dato del primo trimestre 2018, pari a 37,6 milioni di euro. Scorporando l’effetto positivo dei cambi (+6,5%), il Gruppo ha registrato una crescita organica pari a +8,2%."Il trimestre è stato in crescita rispetto allo scorso anno, ma inferiore alle attese” – ha dichiarato. "I risultati trimestralianche dopo la cessione del business della purificazione. La forza finanziaria consente di continuare gli sforzi per la crescita nel settore del packaging e per lo sviluppo del comparto medicale, che costituiscono i settori di riferimento per il Gruppo SAES".L'consolidato del primo trimestre dell’esercizio 2019 è stato pari a 4,6 milioni di euro, in crescita (+11,1%) rispetto a un utile operativo di 4,2 milioni di euro nel primo trimestre del precedente esercizio: tale crescita è principalmente imputabile all'incremento dell’utile industriale lordo.L'è stato pari a 6,6 milioni di euro, rispetto a 6,1 milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2018. L’da operazioni continue si è attestato a 3,2 milioni di euro (7,4% dei ricavi), in forte crescita (+70,4%) rispetto a 1,9 milioni di euro (5% dei ricavi consolidati) nel corrispondente trimestre del precedente esercizio, anche grazie ai proventi finanziari sui titoli acquistati per investimento della liquidità derivante dall’operazione straordinaria di cessione del business della purificazione.Laconsolidata al 31 marzo 2019 è pari a 224,1 milioni di euro e si confronta con una posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 positiva per 223,3 milioni di euro. L’incremento è principalmente imputabile alla già citata rivalutazione dei titoli in portafoglio, oltre alle cedole incassate su questi ultimi.Quanto all'evoluzione prevedibile della gestione la società mantiene "un outlook positivo sull'anno, con una costante attenzione al recente incremento delle incertezze e delle tensioni su scala internazionale".