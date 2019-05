Isagro conferma obiettivo fatturato 200 milioni nel 2019

Isagro

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo trimestre conpari a 38,7 milioni di euro, in diminuzione di 3,5 milioni rispetto ai 42,2 milioni di Euro del primo trimestre 2018.L'(margine operativo lordo) si attesta a 4,2 milioni di euro, mentre ilè pari a 1,4 milioni di euro.Ildi 0,7 milioni di Euro è in calo di 0,6 milioni rispetto all’1,3 milioni di euro del primo trimestre 2018.. A parità di perimetro, Isagro si attende per il 2019 un ", con attese digrazie in particolare al nuovo fungicida Fluindapyr". Si conferma, pertanto, l’obiettivo di raggiungere un ", con una migliore definizione della propria asset allocation".