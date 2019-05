Salini Impregilo, da inizio anno record ordini acquisiti a 5 miliardi

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Il totale dei nuovi ordini acquisiti da inizio anno diammonta a circa 5 miliardi di euro, di cui 0,5 miliardi si riferiscono a progetti in corso di finalizzazione.Il profilo geografico dei progetti acquisiti continua a confermare la strategia commerciale di consolidamento del portafoglio ordini del Gruppo nei mercati con un basso profilo di rischio. In particolare, con l’acquisizione del mega contratto per l’impianto idroelettrico di Snowy 2.0,, con una crescita del relativo backlog dall’1,5% a ca. il 12% del totale di Gruppo.La pipeline complessiva delle attività commerciali è superiore a 45 miliardi, di cui oltre il 50% in Nord America, Europa e Australia.