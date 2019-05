Maire Tecnimont annuncia via libera per impianto Baytown (USA)

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che mostra un'ottima performance del +4,51% a Piazza Affari. A galvanizzare il titolo ha contribuito l'annuncio delalla realizzazione di opere per ilaffidate ad un consorzio di cui la società è capofila.Il complesso petrolchimico, situato a circa 25 miglia a est di Houston, in Texas, prevede un investimento totale di 2 miliardi di dollari e sarà realizzato da un consorzio composto da Tecnimont, in qualità di leader, e dall'americana Performance Contractors.Tornando alla performance di borsa, l'andamento del titolo nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa, che potrebbe far diventare la società preda di venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,587 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,827. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,439.