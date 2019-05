Enel, assemblea approva bilancio e rinnovo collegio sindacale

Enel

(Teleborsa) -ha approvato ile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, unper azione e deliberata la distribuzione di 0,14 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,14 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2019.Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 luglio 2019, previo stacco della cedola n. 30 in data 22 luglio 2019 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) in data 23 luglio 2019.L’Assemblea ha poidi azioni proprie per un massimo didella Società, rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro, previa revoca della precedente analoga autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018.L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Barbara Tadolini in qualità di Presidente (Lista minoranza) e da Claudio Sottoriva e Romina Guglielmetti quali Sindaci effettivi (Lista MEF). Sono inoltre stati nominati quali Sindaci supplenti Francesca Di Donato, Maurizio De Filippo e Piera Vitali. Confermato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in 85.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri Sindaci effettivi in 75.000 euro lordi annui.L'Assemblea ha quindiper il periodo 2020-2028, determinando il relativo corrispettivo.I soci hanno infinedestinato al management di Enel e delle società da questa controllate.