Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

viaggi e intrattenimento

costruzioni

tecnologia

automotive

sanitario

Juventus

Buzzi Unicem

Amplifon

Unipol

CNH Industrial

UBI Banca

SOL

Sias

ASTM

FILA

Biesse

Banca Ifis

Fincantieri

ERG

(Teleborsa) -nell'ultima seduta della settimana che soffrono dell'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e dello stallo che stanno vivendo le trattative tra Tory e Labour per la questione Brexit. Oltre a questo fattore, oggi giornata di scadenze tecniche: arrivati a termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici di maggio 2019.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,116. L'è sostanzialmente stabile su 1.286,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,37%, a 62,87 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +274 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,63%.scende dell'1,08%, tentenna, che cede lo 0,50%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.024 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 22.949 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); in frazionale calo il(-0,39%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,05%),(+1,43%) e(+0,61%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,39%),(-1,28%) e(-1,22%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,80%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,74%.Calo deciso per, che segna un -2,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,61%),(+2,34%),(+2,18%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,26%.Affonda, con un ribasso del 2,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.