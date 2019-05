Doppio appuntamento oggi a Milano con le europee alle porte

(Teleborsa) -per ilcon lee con la. Sono in calendario infatti alcuni appuntamenti cruciali, dove faranno la comparsa diversi esponenti politici e membri del Governo, ad appena una settimana dallea Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, dal titolo, in calendario questa mattina. Obiettivo dell'evento definire lesul piano internazionale, partendo dal comparto agroalimentare.L'evento, che si terrà questa mattina, sarà anche un banco di prova per la politica. Saranno presenti molti esponenti del Governo e della politica: i Vicepremier, il Ministro dell'Agricoltura, il presidente di Fratellid'Italiaed il presidente di Forza ItaliaMolto clamore poi per iquesto pomeriggio: per ilcon il leader del Carroccioed undici capi-partito dell'ultradestra sovranista europea, dove potrebbe consumarsi il confronto con l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, candidato alle europee nelle file del PD, che ha lanciato una sfida al leader leghista; l'altro evento inantisovranista ed antirazzista per dire no ai muri in Europa.