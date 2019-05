Focus "Innovazione" sul nuovo numero della rivista ENEA "Energia Ambiente e Innovazione"

(Teleborsa) - L'secondo la classifica del World Economic Forum (WEF) ed ècontro i 120 della Gran Bretagna e i 250 degli Stati Uniti.Inoltre, nella classifica europea dell’innovazione "European Innovation Scoreboard - EIS", il nostro Paese si colloca a metà del terzo gruppo di merito, fra i cosiddetti "innovatori moderati", con un summary innovation index di 0,37 contro lo 0,50 della media EU28. E per la maggior parte dei 27 indicatori specifici è ben al di sotto di questa media.Sono alcuni dei"Energia Ambiente e Innovazione" (EAI) dal titolo "".La rivista analizza criticità e punti di forza in tema di ricerca e innovazione nel nostro Paese, le strategie e i possibili strumenti per avvicinare sempre più i laboratori alle esigenze del mondo produttivo con un focus particolare sui nuovi strumenti messi in campo da ENEA: il Knowledge Exchange Program (KEP), i Knowledge Exchange Officer (KEO) specializzati in consulenze alle imprese, il Fondo per il Proof of Concept da 2,5 milioni di euro dell’Agenzia e i primi 13 progetti già finanziati, le collaborazioni avviate dai dipartimenti ENEA con numerose aziende.A giudizio della maggior parte degli autori la scarsità di investimenti è una delle maggiori sfide per superare la cosiddetta "Valle della Morte" della ricerca, una sorta di "zona grigia" dove si perdono molti ottimi progetti tra il trasferimento tecnologico, il lancio di un nuovo prodotto e il suo successo prima tecnico e poi anche commerciale., anche attraverso un rapido e sostanziale aumento degli investimenti", ha affermato ilin un editoriale sul nuovo numero della rivista ENEA. "L’Italia - sostiene Fioramonti - è stata fra i pochi Paesi avanzati ad aver interpretato le restrizioni di bilancio indotte dalla crisi come tagli a R&I". Da qui labasate sul taglio dei costi e di, arrivando anche a chiedere un trattamento speciale per gli investimenti in R&I alle Autorità di vigilanza della stabilità dei conti pubblici".