Somec, perfezionato acquisto di Total Solution Interiors

Somec

(Teleborsa) -ha perfezionato l'acquisizione della quota di maggioranza di Total Solution Interiors (di seguito TSI), player nell'ambito della progettazione, produzione e installazione di progetti chiavi in mano per l’allestimento di aree pubbliche nell'ambito navale e civile.Il trasferimento del 60% del capitale sociale di TSI è stato formalizzato con il versamento di undi euro. Il riconoscimento del prezzo definitivo potrà avvenire ad integrazione maggiorativa del prezzo provvisorio entro il 31.12.2019, in ragione del 60% di un enterprise value compreso tra 18,3 milioni e 20 milioni di euro, più o meno la Posizione Finanziaria Netta, determinato con un multiplo pari a 6x l' Ebitda medio 2017-2018.