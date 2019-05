Confindustria, Boccia: "Basta facili promesse. Servono impegno e coraggio"

(Teleborsa) -. Con queste premesse ildà il via al consueto discorso annuale all'assemblea dell'associazione imprenditoriale che ha preso il via, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, gremito di persone, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del premier Giuseppe Conte.Un discorso preceduto dalla visione di un video sul futuro di un bambino che nasce oggi, 22 maggio 2019. "Termini come sogno e speranza non devono restare confinati alla stagione dell'infanzia", ha sottolineato il Presidente, aggiungendo che bisogna costruire "un percorso guidato dalla visione di quello che l'Italia è ma non riesce ancora ad esprimere".