Confesercenti: "Spesa in calo, -2.530 euro a famiglia dal 2011"

(Teleborsa) - Calano i consumi delle famiglie italiane.Un risparmio che investe quasi tutti i settori, ad eccezione di, con la, solitamente ritenuta "incomprimibile", che; le; quelle per; pere per le. A dirlo è ilA livello regionale, con circin termini reali. A perdere di più sono stati i nuclei familiari delle, dove il budget familiare si è ristretto (anche a causa degli effetti del terremoto) addirittura di 5.500 euro l'anno. Seguono la(4.800 euro in meno a famiglia) e ildove la spesa è di 4.400 euro inferiore ai livelli del 2011."I consumi sono il motore principale del nostro Pil e uno degli indicatori fondamentali del benessere della società, ma la loro ripresa è a rischio" afferma Confesercenti. Dopo una breve e debole ripartenza, il Focus sottolinea checon i prevedibili effetti sul tessuto delle imprese commerciali delle nostre città". E anche le previsioni per il futuro, secondo l'analisi, non sembrano rosee con un "2020 pieno d'incognite e un'economia in stagnazione schiacciata tra la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva previsto dalle clausole di salvaguardia e l'attesa per gli effetti del Reddito di Cittadinanza".Il lieve recupero dei consumi previsto da qui al prossimo anno – stimato dallo studio in una– rischia, infatti, di essere annullato dall'aumento dell'Iva. Secondo la stima di Confesercenti e Cer,dietro questi numeri ci sono delle persone, non possiamo continuare ad arretrare" ha affermato laPer De Luise il rilancio dei consumi parte dall'occupazione: "Abbiamo bisogno di regole chiare e di più coraggio per ridurre il costo del lavoro e far ripartire le retribuzioni" ha detto la Presidente sostenendo lapotrebbe, secondo l'Associazione, lasciare nelle tasche degli italianiRisorse che si trasformerebbero in unaed il resto ai consumi di imprese e pubblici. La detassazione degli aumenti, accompagnata al non aumento dell'Iva, per Confesercenti, è l'unica strada per far ripartire il motore dei consumi, con circaIl Rapporto ha analizzato anche l'andamento dei consumi online. Secondo i dati di Confesercenti,e ogni tre negozi specializzati che chiudono, nasce una nuova attività sul web.e in particolare 13.031 negozi di abbigliamento, 4.115 ferramenta e 3.083 edicole.