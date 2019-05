Eurispes, italiani "affezionati" all'Europa ma poco ottimisti

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Italia 2019 dell’, da cui emerge che i(negli ultimi due anni è la percentuale è aumentata di oltre 12 punti percentuali, passando dal 48,8% del 2017 al 60,9% di oggi).Negli ultimi due anni sono dunque cresciute lea scapito di quelle "estreme", tanto chedall’agenda politica e neppure i partiti più "sovranisti" l’hanno giocata durante la campagna elettorale che si conclude con il voto di domenica 26 maggio.: secondo il 39,3% degli italiani l’Unione europea resisterà nonostante le difficolta`, il 19,3% e` convinto che dopo la Brexit si verifichera` nuovamente l’uscita di un paese membro dall’Unione e il 16,3% crede che l’Unione europea non sia destinata a durare e che, pertanto, finirà con lo sgretolarsi.Un italiano su cinque (19,2%) pensa che far parte dell’Europa rappresenti per l’Italia un vantaggio (-5,5% rispetto all’ultima rilevazione del 2017), contro il 13,4% di chi ritiene sia uno svantaggio (-4,4%).Secondo la rilevazione dell’Eurispes, ildei cittadini afferma che dovremmoma, al contempo, dovremmo impegnarci affinché possa essere modificata, in modo tale da consentire anche al nostro Paese, come ad altri, di giovarne. Il 20,5% suggerisce di non rispettare regole che ledono i nostri interessi e il 12,4% afferma che, anche se non condivisa, una regola va comunque rispettata.