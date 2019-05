Autogrill, Kepler Cheuvreux conferma "buy" dopo i dati sui ricavi

Autogrill

(Teleborsa) - Ottimi scambi per, che continua la seduta in buon rialzo (+2,52%) confermando la performance dell'avvio.A dare linfa al titolo, oltre ai dati positivi sui ricavi al 30 Aprile , è la conferma della raccomandazione da parte di Kepler Cheuvreux. L'ufficio studi ha reiterato il giudizio "buy" e il target price a 10,70 euro.I numeri dei primi quattro mesi hanno registrato ricavi pari a 1,4 miliardi di euro, in crescita del 5,2% a cambi costanti (+9,5% a cambi correnti), rispetto allo stesso periodo del 2018.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,73%, rispetto a -3,09% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,11 Euro. Rischio di discesa fino a 8,81 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,41.