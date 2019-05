Maps rinnovato contratto quadro con EFSA, titolo brilla

Maps

Maps

FTSE Aim Italia

Maps

(Teleborsa) - Forte rialzo per, che sui primi minuti di contrattazioni passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,83%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa prima dell'avvio del mercato, del, Agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma, relativo ai servizi di Running Services & Application Maintenance.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,08 Euro. Primo supporto visto a 4,93. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,865.