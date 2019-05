Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

bancario

assicurativo

CNH Industrial

Unipol

Unicredit

Azimut

Amplifon

CIR

Maire Tecnimont

Tinexta

Falck Renewables

Piovan

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli operatori resta comunque condizionato dall'(sul rinnovo del Parlamento Ue) e per l'incertezza sulleSul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'mantiene la posizione stabile su 1.281,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 58,55 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +268 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,84% seguita da+0,64% eche evidenzia un bel vantaggio dello 0,87%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,45%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,46%),(+2,01%) e(+1,93%).di Piazza Affari, exploit di+3,65% che riavvierà piano buyback fino a 700 milioni dollari Su di giri(+3,61%) grazie agli analisti di Kepler Cheuveux . Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,80%. Effervescente, con un progresso del 2,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,78%),(+4,66%),(+4,40%) e(+3,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.