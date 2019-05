Vodafone e ESL lanciano Vodafone 5G ESL Mobile Open

Vodafone

(Teleborsa) -si lancia in un nuovo importante progetto che coinvolge il 5G e il settore del mobile gaming dedicato agli appassionati dello sport., la più importante società di eSport al mondo, hanno infatti lanciato il, un torneo dedicato appunto al gioco su dispositivi mobili, cheSi consolida così fra le due società unacon l’annuncio della partnership nei tornei ESL One e nei tornei IEM in Europa, che conferma il crescente coinvolgimento di Vodafone nel mondo degli eSport.Vodafone 5G ESL Mobile Open, che avràe proseguirà, è rivolto ai giocatori dei 17 paesi in cui Vodafone è presente e si baserà su due popolari giochi online -Il torneo internazionale comprende una serie di, oltre alle qualificazioni negli eventi targati ESL: ESL One Birmingham in UK, ESL One Cologne e Gamescom in Germania. Le qualificazioni online possono essere giocate su qualsiasi dispositivo mobilee su qualsiasi connessione Internet.Anche lesaranno disputatein occasione della, la più importante manifestazione di gaming in Italia, che si terrà il"Il Vodafone 5G ESL Mobile Open è l'occasione perfetta per mostrare ai milioni di appassionati di videogiochi tutte le potenzialità della rete 5G real-time di Vodafone, con bassa latenza e velocità ultraelevate", ha affermato, ricordando la crescita esponenziale che caratterizza gli eSport."Insieme a Vodafone stiamo portando alcuni dei migliori giochi per dispositivi mobile a un formato eSport realmente competitivo, creando un ponte tra i grandi appassionati di eSport e i giocatori occasionali", dichiara