Enel Green Power avvia costruzione parco eolico on Sudafrica

Gruppo Enel

(Teleborsa) -, società specializzata in energie rinnovabili del, ha ha avviato la costruzione di un nuovo parco eolico in Sudafrica di circa 140 MW. Il campo battezzatoè il quarto di EGP nel Paese ed è situato nella municipalità locale di, provincia delin Sudafrica. La costruzione del parco richiederà unUna volta che l’impianto sarà, a partire dal, le 41 turbine eoliche dovrebbero generare circa, evitando l’emissione in atmosfera di circa 590.000 tonnellate di CO2. L’dal parco eolico verrà commercializzata tramite unenergetica stipulato con l’utility sudafricana, nel quadro della gara Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP), indetta dal governo sudafricano, che nel suo quarto round nell’aprile 2015 ha aggiudicato al Gruppo Enel cinque parchi eolici per un totale di 700 MW."Con l’avvio dei lavori di costruzione del quarto parco eolico nella provincia del Capo orientale in Sudafrica, continuiamo a contribuire allo sviluppo socio-economico dell’area attraverso la generazione di energia a zero emissioni e iniziative volte a creare valore condiviso", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power.Fra le iniziative pianificate figuranointrodotta nel cantiere di costruzione (piattaforme digitali e soluzioni software avanzate), oltre alle attività nell’ambito della, che si focalizzano sull'del personale, ile la creazione dinella comunità che vive intorno a Oyster Bay.