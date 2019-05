Salvini non perde tempo: "Già domani europarlamentari a Roma per distribuire lavoro"

(Teleborsa) -. Matteo Salvini con un tweet ringrazia gli elettori che hanno consacrato la Lega primo partito in Italia in questa tornata elettorale per le Europee.Nel corso della, sede della Lega Nord, il leader del Carroccio ha annunciato che non perderà tempo., ha detto Salvini."Marco Zanni, responsabile Esteri della Lega, da domani sarà a Bruxelles" per lavorare sulle alleanze all'interno del nuovo Parlamento europeo, ha sottolineato il vicepremier leghista, aggiungendo "ho sentito e scambiato prospettive con alcuni leader europei, da Le Pen a Orban, da Farage ad altri anche nuovi".Commentando più nel dettaglio l'ascesa della Lega in queste elezioni, ha affermato "in tutte le Regioni d'Italia c'è almeno un Comune dove lao più dei voti. Sono".Non poteva mancare un cenno al, rispetto al quale Salvini afferma