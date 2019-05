Confindustria, Boccia: "Italia non è in declino ma deve reagire"

(Teleborsa) - "Per noi le priorità sono chiare c'è da coniugare le ragioni del consenso con quello dello sviluppo e cominciare a puntare sulla crescita". In vista della manovra di settembre i cui "margini non sono grandi",Tra i pilastri da salvaguardare in manovra, per Boccia, vi sono, espressione di "un'idea di società che include e non esclude, collegando territori al centro". SullaBoccia, interpellato a margine del Festival dello sviluppo sostenibile, si è mostrato possibilista:, cioè su lavoratori e imprese, ha spiegato.La visione che il Presidente di Confindustria ha dell'Italia "non è quella di un paese in declino ma di. Nell'attuale contestospecialmente ora che a livello istituzionale vi sono due partiti che hanno la responsabilità del governo di un Paese", ha sottolineato il leader degli industriali.Commentando laBoccia ha affermato che "più che da preoccuparsi c'è da stare attenti ed è quello che stiamo dicendo da tempo. Noi abbiamo un debito pubblico che è una questione tutta italiana."Evidentemente – ha concluso –Bisognerà poi cogliere l'occasione anche per costruire un piano a medio termine dove lavoro e crescita sono i fondamentali del Paese".