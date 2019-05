ENAC, il Presidente Zaccheo incontra i vertici dell’ICAO

(Teleborsa) - Nell’ambito di una serie di visite istituzionali di carattere nazionale e internazionale, il Presidente dell’ha incontrato, a Montreal,(ICAO), ilL’ICAO è l’organismo dell’ONU che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 192 Paesi membri.civile mondiale in quanto inserita nella prima fascia tra i 36 Paesi membri del Consiglio dell’ICAO – ha dichiarato il Presidente Zaccheo – auspico che nelleche si terranno nel corso della 40a Assemblea Generale in programma nell’autunno prossimo,Ciò permetterebbe al nostro Paese di continuare a dare il proprio contributo attivo al miglioramento del trasporto aereo mondiale in termini diProprio nell’ambito della 40a Assemblea Generale dell’ICAO (24 settembre - 4 ottobre 2019), si svolgeranno a Montreal le elezioni delLa visita delha costituito anche l'occasione per fare il punto sullaL’Ing. Sciacchitano ha già avuto l’appoggioorganizzazione pan-europea composta da 44 Stati, che lo ha designato come candidato unico europeo.di tutti i Paesi europei è stato ulteriormente riconfermato ai vertici ICAO anche da, Presidente dell’ECAC, che ha partecipato all’incontro rappresentando la posizione della sua organizzazione