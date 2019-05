UE, Vestager si candida alla Commissione: "Rotto il monopolio del potere"

(Teleborsa) -. L'ex Commissaria Europea alla Concorrenza, la danese, ha infatti ufficializzato la sua candidatura alla successione di Jean-Claude Juncker per l'ALDE in quello che è ormai un Parlamento Europeo nuovo, dove il bipolarismo PPE-S&D è scomparso.Il successo dei liberali dell'ALDE e dei Verdi ha infatti scompaginato i vecchi equilibri: i popolari non hanno la maggioranza, così come i socialisti, ma sono questi ultimi che potrebbero siglare un accordo con le nuove forze liberali ed ecologiste premiate in Europa all'ultima tornata.Vestager, soprannominata da Donald Trump" per le sue battaglie sulla tassazione dei giganti del web, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Commissione. "", ha detto Vestager in un'intervista all'Handelsblatt in edicola oggi."Non può essere che solo il partito più numeroso possa avere accesso all'incarico, anche perché il Ppe ha perso le elezioni". L'alleanza che propone Vestager è con socialdemocratici e verdi: "Vedremo come ci accorderemo noi liberali con i socialdemocratici. Forse anche i verdi sono interessati".L'elezione del presidente della Commissione avviene col sistema del, ossia il "candidato di punta" o "capolista": oltre a Vestager, tra i nomi più papabili in lizza ci sono, tedesco, per il PPE, e l'olandeseper i socialdemocratici.