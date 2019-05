(Teleborsa) - E' stato stipulato oggi, 29 maggio 2019, l’ atto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A Per completezza, si precisa che non verranno modificate le denominazioni degli strumenti finanziari (diversi dalle azioni) emessi da BPS.