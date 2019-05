M5S, Di Maio: "Voto su piattaforma Rousseau su mio operato"

(Teleborsa) -all'indomani del crollo del movimento alle elezioni europee.È lo stesso vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ad annunciare in un post pubblicato sul Blog delle Stelle le votazioni, al via sulla piattaforma della Casaleggio Associati, per"Avevo promesso a tutti di portare il MoVimento al Governo da candidato premier e ci siamo riusciti. Avevamo promesso il reddito di cittadinanza, quota 100, di smantellare il jobs act, di bloccare le trivelle in mare e aiutare le piccole e medie imprese iniziando ad abbassare le tasse - continua Di Maio nel post- È per questi obiettivi che ho deciso un anno fa di assumere l'incarico di Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Non mi sono mai risparmiato."."Prima di ogni altra decisione, però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola".