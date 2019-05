UBI Banca rinnova partnership con lega basket NBA per altri tre anni

UBI banca

(Teleborsa) -nata a settembre del 2016: l’istituto di credito continuerà ad essere, per ii, Official Bank di NBA in Italia e partner esclusivo nell'ambito del retail banking. In occasione del rinnovo della partnership, UBI Banca, all'interno dell’evento NBA Crossover, il, guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana.Grazie a questa collaborazione, UBI stadi quartiere in alcune città italiane per promuovere la pallacanestro tra i più giovani. Il primo è stato inaugurato a giugno del 2018 al parco della Cecchina di Roma."Consolidiamo la partnership con NBA dopo aver constatato il successo della collaborazione avviata circa tre anni fa", spiega, Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer di UBI Banca. "Agli appassionati continueremo a offrire vantaggi esclusivi per essere parte della community NBA, promuovendo al contempo la strategia che lega UBI Banca ad alcuni dei più importanti marchi dello sport presenti a livello italiano e internazionale".Per tutti i tifosi della Lega Americana, UBI Banca ha realizzato una linea esclusiva di carte di pagamento già scelte da oltre 12mila clienti: dalla carta di credito Hybrid NBA, che consente di rateizzare anche i singoli acquisti superiori ai 250 euro, alla Enjoy NBA, la carta prepagata con IBAN, disponibile nelle 30 versioni delle franchigie della Eastern e Western Conference."Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con UBI Banca, un brand prestigioso che ci ha aiutato a consolidare la nostra presenza sul mercato italiano", affermaVice President EME NBA, Global Partnerships.