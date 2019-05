Altagamma, Illy: "Istruzione, gioco di squadra e Made in Italy alla base della crescita"

(Teleborsa) - "È necessario puntare sull'istruzione perché nei prossimi anni alle aziende manifatturiere e a quelle dei servizi tipici del Made in Italy, a cominciare da quelle di eccellenza, mancherà una parte consistente della forza lavoro qualificata che serve alla loro crescita., molti dei quali manifatturieri". A dirlo è"Abbiamo un'economia a bassa inflazione e a bassa occupazione eha affermato Illy. Secondo il Presidente di Alatagamma "da tempo non c'è più margine per la crescita attraverso la globalizzazione e siamo entrati in questa. "Gli unicameralismi – ha spiegato Illy – vedono una logica più locale e quindi le grandi marche globali sono sempre meno apprezzate. Per questoe questo significa capire e interpretare la cultura dei popoli dei Paesi in cui andiamo a esportare".Un altro tema evidenziato da Illy è la"Per riuscire a raggiungere gli obiettivi della conferenza del clima di Parigi – ha affermato il Presidente di Altagamma –se non riusciamo nella sfida della decarbonizzazione il mondo non sarà più abitabile. Viviamo in un'era in cui l'essere umano ha cambiato i connotati del mondo e, nella seconda fase di quest'era, dobbiamo riparare ai danni fatti". "Chi deve farlo? Chi deve creare questo nuovo mondo?", per Illy la risposta è "l'impresa in quanto unica creatrice di valore economico". "In Italia – secondo Illy – abbiamo un'opportunità in più per riuscirci perchéÈ in quest'ottica che Illy propone la, imprenditore che si fa attore del cambiamento."Non vi chiedo di essere dei Don Chisciotte ma dei sognatori e di coltivare ogni giorno il vostro giardino perché in questo modo come disse Voltaire il mondo sarà più bello. E ricordatevi cheha affermato il Presidente della Fondazione rivolgendosi agli imprenditori."Ci sono ancoraha affermato Illy – bisogna crescere attraverso la finanza, è necessario fare un passo culturale e smetterla di essere troppo gelosi della propria azienda.Gli italiani hanno rinunciato alla crescita in diversi settori, le uniche operazioni degne di nota sono state Luxottica e Fca".Per Illy "deve rafforzarsi la cultura del lavorare insieme soprattutto per quanto riguarda la ricerca" e, in quest'ottica, "Altagamma deve diventare un movimento e crescere come massa critica: dalle attuali alcune centinaia dobbiamo diventare diverse migliaia.ha concluso.