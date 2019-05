Pagamenti PA, MEF: non necessari finanziamenti speciali

(Teleborsa) -. Lo assicura il), che ha mandato una precisazione in merito per via di quelle che definisce "ingiustificate preoccupazioni e le critiche, evidentemente espresse sulla base di elementi che non tengono conto dei dati aggiornati pubblicati dal MEF"., assicura il dicastero di via XX settembre a Roma:Risultanti incoraggianti: solo due anni fa i giorni di ritardo erano 16. Sono dati medi ma indicano uno sforzo notevole, sia pure con ovvie differenze sia per comparti sia per aree territoriali.