Visco: appartenenza all'Europa fondamentale. Necessario rafforzare istituzioni

(Teleborsa) - "L'per tornare su un sentiero di: è il modo che abbiamo per rispondere alle sfide globali poste dall'integrazione dei mercati, dalla tecnologia, dai cambiamenti geopolitici, dai flussi migratori".Questo è il messaggio delparlando all'assemblea annuale dell'Istituto, ricordando comeè profondamente. L'Europa ha fatto crescere tutti i paesi del continente, saremmo stati, e lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario. Quindi da parte del Governatore una sollecitazione per contribuire aper il benessere di tutti e di contribuire fattivamente al completamento dell'Unione economica.Devono essere chiare le, gli obiettivi da perseguire, gli, nella consapevolezza che, anche per chi risparmia, investe e produce,e che"Lanegli ultimi vent'anni; quasi tutti gli altri stati membri hanno fatto meglio di noi. Quelli che oggi sono talvolta percepiti come costi dell'appartenenza all'area euro sono, in realtà, ilcon cui il Paese ha reagito ale all'"."Nel nostro paese- ha ricordato - sulla stabilizzazione del quadro economico e sulla crescita, anche lo".Riguardo alla situazione economica attuale Visco ha sottolineato la, che ha creato gravi difficoltà al commercio internazionale. La frenata ha avuto forticome Francia, Italia e Spagna a cui si è aggiunta la flessione del settore auto. Da qui la modesta crescita del nostro Paese con unin corso.Quanto alle, questa l'opinione del Governatore: "Nelle valutazioni ufficiali l'introduzione dele le nuoveporterebbero, senza considerare gli effetti restrittivi delle relative coperture, a unpercentuali nel complesso del triennio 2019-2021". Sui dati sugliVisco dice:Sulla crescita inoltre - ricorda il Governatore - pesano lesul mercato delle. Per ora idei titoli pubblici, se non in maniera limitata,di famiglie e imprese, ma ilQuanto ad una, Visco mette in guardia: "Limitarsi ad unmediante l'aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi, addiritturaqualora determini un peggioramento delle condizioni finanziarie e della fiducia di famiglie e imprese."Anche lasenza compensazioni avrebbe ripercussioni negative. Infine la necessità di un'ampia, premiando il lavoro e favorendo l'impresa.Anche un messaggio sul controverso tema dell', ricordando la caduta demografica nel nostro Paese, con effetti negativi sul nostro futuro. "L'immigrazione può dare un, ma vanno affrontate le difficoltà che incontriamo nell'e così come nell'integrazione e nella formazione di chi proviene da altri paesi. La produttività e la capacità imprenditoriale risentono inoltre negativamente del progressivo aumento delle quote di giovani e di laureati che ogni anno lasciano l'Italia, riflesso dei ritardi strutturali dell'economia."