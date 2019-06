Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano (-0,76%), scambi al ribasso per Esprinet

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha chiuso a 54.055,5, in contrazione dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in tono cautamente positivo a 505, dopo aver avviato la seduta a 503.Tra i titoli del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,03%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,59%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,33%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,74%.