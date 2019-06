Renault ancora alle prese con la proposta FCA

FCA

Renault

(Teleborsa) - Si prospetta una giornata importante nel futuro di, con il Consiglio di Amministrazione della casa francese che oggi (5 giugno 2019) riprenderà i lavori per esaminare la proposta del produttore italo-americano. Obiettivo? Formare il terzo colosso mondiale nelsettore dell'auto.Nel comunicato che annuncia l'aggiornamento del Board alla seduta odierna, Renault rimarca l'interesse per l'operazione "tra eguali", 50/50, visto che non prevede il controllo da parte di nessun versante.Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, il governo francese e FCA avrebbero già trovato un accordo sulle nozze. Si parla di una poltrona per lo Stato francese nel board della nuova entità tra i 4 riservati a Renault, disposta poi a cedere allo Stato francese anche uno dei due posti che occuperà nel Comitato nomine.