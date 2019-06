Turismo, JFC: "Estate nera per il mare italiano. Puglia registra un -13,6%"

(Teleborsa) - Diminuisce la quota degli italiani che quest'estate hanno scelto una località balneare come meta principale delle loro vacanze. Quest'annoDati che hanno messo in allarme gli operatori turistici del nostro Paese. Tra chi sceglie il mare, infatti,(il 67,8% degli italiani è disposto a cambiare scelta all'ultimo minuto) con un rilancio di località comee unache, per la prima volta negli ultimi cinque, anni scende in media sotto i 10 giorniÈ questo il quadro che emerge dall'– società specializzata in consulenza turistica e marketing territoriale –, pubblicata dal Sole24ore.Per il comparto mare Italia – secondo JFC – si prevede une un margine aziendale in calo di circa 8 punti percentuali rispetto alla stagione 2018.Alla base di questa fuga dal mare italiano vi è un sensibileper gli alberghi del(villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta);(RTA, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù);In totale, secondo i dati di JFC,mentre le(visite, escursioni, divertimento su base nazionale) segnano un incremento pari alMentre i costi lievitano la(contro i 620 euro dello scorso anno) ecomposto da genitori e un figlio di età inferiore agli 8 anni. Per unla spesa media a persona sarà, invece, didi tre persone.Secondo le previsioni di JFCTra le poche aree con indici in positivo anche Sardegna, Toscana, Lazio, riviera veneta e, in misura minore, località della costa friulana e della riviera romagnola. Segno meno per tutte le restanti aree della Penisola. In particolare