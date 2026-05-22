Mare Group, acquistate azioni proprie per 45 mila euro nell’ambito del buyback 2026

(Teleborsa) - Mare Group , società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'innovazione tecnologica in Italia e all'estero, ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2026 e successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'11 maggio 2026, tra il 18 e il 22 maggio 2026 ha acquistato complessivamente 13.200 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di circa 3,43 euro per azione, per un controvalore totale di 45.249,23 euro.



Le operazioni sono state effettuate tramite MIT SIM, incaricata dell’esecuzione degli acquisti nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni autorizzate dall’Assemblea ordinaria della società.



Al 22 maggio, a seguito degli acquisti sopra indicati, Mare Group possiede un totale di 72.762 azioni proprie, pari al 0,38% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per Mare Group , che chiude in flessione dello 0,29%.

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