Borse europee positive in attesa della BCE

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno dedicato alla BCE . Le attese sono per un nulla di fatto sui tassi, che dovrebbero restare bassi ancora a lungo, mentre si attendono i dettagli delle(Targeted Longer-Term Refinancing Operations), operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate che consentiranno alle banche di accedere a un prestito agevolato per finanziare l'economia reale.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,124. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 51,95 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +268 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,46%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%, seduta con il segno più per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il(+0,64%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,67%),(+1,08%) e(+1,08%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,23%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,17%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,89%.avanza dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,59%),(+1,86%),(+1,81%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.